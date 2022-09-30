Медведев оценил стремление Украины вступить в НАТО
Медведев заявил, что стремление Украины в НАТО выглядит как мольба ускорить начало мировой войны
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "отличной" идею Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО, добавив, что это выглядит как мольба ускорить начало третьей мировой войны.
Зеленский ранее заявил, что Украина подает заявку на ускоренное вступление страны в НАТО. Заявление было сделано после подписания президентом РФ Владимиром Путиным договоров с ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областями о вступлении в состав России.
"Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны. Явно накрыло парня", — написал он в Telegram-канале.
https://1prime.ru/society/20220930/838320934.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.