МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Депутаты партии "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает предоставление отсрочки от частичной мобилизации лицам, в семье которых уже есть мобилизованные, а также единственным сыновьям или дочерям одинокого родителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе партии. Выплаты мобилизованным начислят вскоре после прибытия в часть

Документ предполагает расширение круга лиц, которые вправе получить отсрочку от призыва на военную службу по общей и частичной мобилизации, сказано в сообщении.

Парламентарии также предложили давать отсрочку людям, которые ухаживают за близкими, нуждающимися в постоянном уходе; гражданам, имеющим трех или более детей до 18 лет; мужьям беременных жен на сроке от 22 недель; студентам-очникам.

Такое же право депутаты предложили предоставить и людям, являющимся единственными кормильцами в семье, где есть инвалиды; родственникам военнослужащих, погибших или получивших увечья и заболевания, ставшие причиной смерти в ходе службы и военных сборов. ГП поручила проверить факты накрутки цен на товары для мобилизованных

"Партия "Новые люди" ценит возможность напрямую обсуждать готовящиеся поправки с избирателями. На этот раз помогли комментарии в моем Telegram-канале — люди активно сообщали о разночтениях в работе военкоматов, вносили свои предложения по изменению законов в связи с мобилизацией. Мы благодарны всем, кто высказался. Законопроект разработан на основе этих предложений. Он помогает урегулировать наиболее болезненные вопросы, о которых сообщали люди. Надеемся, что законопроект будет поддержан думским большинством, ведь он по-настоящему важен для избирателей", — заявила РИА Новости один из авторов документа Сардана Авксентьева.

Она добавила, что ко второму чтению избиратели могут предложить дополнения к представленному законопроекту.

Изменения вносятся в закон о мобилизации. Авторами проекта выступили также вице-спикер ГД Владислав Даванков и депутат Георгий Арапов.