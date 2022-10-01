МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Причиной принятия решения о переносе призыва с 1 октября на 1 ноября связано с перегрузкой военкоматов, данная мера позволит развести потоки мобилизованных и срочников, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от частичной мобилизации

"Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников", — заявил он.