В Кремле объяснили причины переноса осеннего призыва на 1 ноября
Песков: решение о переносе призыва на 1 ноября связано с перегрузкой военкоматов
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МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Причиной принятия решения о переносе призыва с 1 октября на 1 ноября связано с перегрузкой военкоматов, данная мера позволит развести потоки мобилизованных и срочников, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников", — заявил он.
https://1prime.ru/society/20221001/838323179.html
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