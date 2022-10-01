МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Правительство России продлило на год выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей. Об этом сказано на официальном сайте кабмина. Единовременная выплата при рождении ребенка вырастет до 23 011 рублей

"Правительство приняло решение продлить программу поддержки многодетных семей, благодаря которой они могут получить от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Программа будет действовать в отношении семей, где третий или последующий ребенок родились в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года.

Отмечается, что срок заключения кредитного договора для таких семей также продлевается на год вперед – до 1 июля 2024 года.

"Таким образом, еще больше многодетных семей смогут рассчитывать на эту меру поддержки", — заявили в пресс-службе правительства.

Из федерального бюджета на указанные выплаты в 2023–2024 годах планируется выделить около 90 миллиардов рублей.