МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Россияне, которые проходят военную службу, в том числе призванные в рамках частичной мобилизации, могут быть освобождены от уплаты земельного налога, если это предусмотрено нормативными актами муниципальных образований, при этом Налоговый кодекс РФ не предусматривает льгот по данному налогу для военных на федеральном уровне, сообщили в субботу на портале "Объясняем.рф". ГП поручила проверить факты накрутки цен на товары для мобилизованных

"Налоговым Кодексом РФ льготы по земельному налогу для военнослужащих на федеральном уровне не предусмотрены. Освобождение от уплаты земельного налога может быть предусмотрено нормативными актами муниципальных образований", — сообщили на портале.

Оплатить любые налоги за мобилизованного может любое лицо (родственники, друзья и др.). Для этого в платежном поручении необходимо указать ИНН мобилизованного. Оформить платежное поручение и оплатить онлайн можно за любое лицо в сервисе "Уплата налогов и госпошлин" на сайте ФНС России.