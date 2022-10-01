МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Россияне, проходящие военную службу, вправе получить освобождение от налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта каждого вида: квартиры или комнаты; жилого дома, гаража или машино-места, иного помещения или сооружения, не используемого в предпринимательской деятельности, сообщил в субботу портал "Объясняем.рф".

Налоговый кодекс РФ

Мобилизованные не освобождены от земельного налога на федеральном уровне

"Льгота по налогу на имущество физлиц для военнослужащих установлена ст. 407 Налогового Кодекса РФ. Льгота предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, не используемого в предпринимательской деятельности. Льгота предоставляется по выбору в отношении только одного объекта каждого вида: а) квартира или комната, б) жилой дом, в) помещение или сооружение (пп. 14 п. 1 ст. 407 НК РФ), д) гараж или машино-место", — сказано в сообщении.

Портал также отметил, что дополнительные льготы по налогу могут быть установлены нормативными актами муниципальных образований.