МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Россияне, проходящие военную службу, вправе получить освобождение от налога на имущество физических лиц в отношении одного объекта каждого вида: квартиры или комнаты; жилого дома, гаража или машино-места, иного помещения или сооружения, не используемого в предпринимательской деятельности, сообщил в субботу портал "Объясняем.рф". Мобилизованные не освобождены от земельного налога на федеральном уровне

"Льгота по налогу на имущество физлиц для военнослужащих установлена ст. 407 Налогового Кодекса РФ. Льгота предоставляется в размере подлежащей уплате суммы налога в отношении объекта, не используемого в предпринимательской деятельности. Льгота предоставляется по выбору в отношении только одного объекта каждого вида: а) квартира или комната, б) жилой дом, в) помещение или сооружение (пп. 14 п. 1 ст. 407 НК РФ), д) гараж или машино-место", — сказано в сообщении.

Портал также отметил, что дополнительные льготы по налогу могут быть установлены нормативными актами муниципальных образований.