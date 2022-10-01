ЦЕНТР "ПАТРИОТ" (Московская обл.), 1 окт — ПРАЙМ. Женщины не будут подлежать призыву в рамках частичной мобилизации в России, заявил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу. В Кремле объяснили причины переноса осеннего призыва на 1 ноября

"Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Шойгу также сообщил, что в рамках частичной мобилизации не будут призываться студенты коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию.

"Сейчас подготовлены дополнения в указ президента. Вы знаете, что в соответствии с указом президента студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют", — сказал министр.

По его словам "не привлекаются к мобилизации и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством".

"Они не будут призываться по мобилизации. По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ, и сегодня же это будет внесено", — добавил он.

Глава Минобороны вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым проверил ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан.

Шойгу лично проинспектировал места размещения граждан, призванных из запаса, и добровольцев, оборудованные на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в подмосковной Кубинке.