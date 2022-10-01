ЦЕНТР "ПАТРИОТ" (Московская обл.), 1 окт — ПРАЙМ. Сдвижка начала осеннего призыва на 1 ноября связана с достаточно высокой загруженностью военкоматов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Женщины и студенты коммерческих вузов не попадут под частичную мобилизацию

"Сдвижка связана только с тем, что сегодня достаточно высокая загруженность военкоматов. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были различного рода накладки. Именно поэтому сам призыв сдвинут на 1 ноября", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста он.

Глава ведомства добавил, что в части демобилизации никаких сдвижек нет и она пройдет по плану.

"Что касается сроков возвращения военнослужащих по призыву домой, указ на это не распространяется. 1 октября ребята начнут возвращаться домой", — отметил он.

Глава Минобороны вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым проверил ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан.

Шойгу лично проинспектировал места размещения граждан, призванных из запаса, и добровольцев, оборудованные на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в подмосковной Кубинке.