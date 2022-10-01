Шойгу назвал причины переноса даты начала осеннего призыва
Шойгу: сдвижка начала призыва на 1 ноября связана с высокой загруженностью военкоматов
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ЦЕНТР "ПАТРИОТ" (Московская обл.), 1 окт — ПРАЙМ. Сдвижка начала осеннего призыва на 1 ноября связана с достаточно высокой загруженностью военкоматов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Сдвижка связана только с тем, что сегодня достаточно высокая загруженность военкоматов. Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были различного рода накладки. Именно поэтому сам призыв сдвинут на 1 ноября", — сказал он, отвечая на вопрос журналиста он.
Глава ведомства добавил, что в части демобилизации никаких сдвижек нет и она пройдет по плану.
"Что касается сроков возвращения военнослужащих по призыву домой, указ на это не распространяется. 1 октября ребята начнут возвращаться домой", — отметил он.
Глава Минобороны вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым проверил ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан.
Шойгу лично проинспектировал места размещения граждан, призванных из запаса, и добровольцев, оборудованные на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" в подмосковной Кубинке.
https://1prime.ru/society/20221001/838324631.html
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