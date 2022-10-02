Застрявший во Владивостоке пассажирский катамаран сняли с мели
Представитель мэрии Владивостока: пассажирский катамаран "Москва" сняли с мели
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ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — ПРАЙМ. С мели снят катамаран "Москва", который со 174 пассажирами застрял накануне у острова Русского во Владивостоке. Об этом сообщил РИА Новости представитель мэрии.
"Сняли с мели", — заявил он журналистам.
Катамаран "Москва", шедший из Владивостока на остров Попова со 174 пассажирами и 4 членами экипажа на борту, в субботу сел на мель в проливе Старка у острова Русского в условиях сильного тумана, сообщали РИА Новости в мэрии. Судно не повреждено. Пассажиров эвакуировали на баржу и катера МЧС. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания. Следователи также начали проверку.
https://1prime.ru/society/20221002/838327462.html
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