ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — ПРАЙМ. С мели снят катамаран "Москва", который со 174 пассажирами застрял накануне у острова Русского во Владивостоке. Об этом сообщил РИА Новости представитель мэрии. Во Владивостоке сел на мель катамаран со 178 людьми на борту

"Сняли с мели", — заявил он журналистам.

Катамаран "Москва", шедший из Владивостока на остров Попова со 174 пассажирами и 4 членами экипажа на борту, в субботу сел на мель в проливе Старка у острова Русского в условиях сильного тумана, сообщали РИА Новости в мэрии. Судно не повреждено. Пассажиров эвакуировали на баржу и катера МЧС. Приморская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания. Следователи также начали проверку.