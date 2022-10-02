МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Госдума рассмотрит проекты конституционных законов и договоры ратификации по новым территориям в понедельник, заявил председатель Думы Вячеслав Володин. КС одобрил договоры о принятии в состав России новых субъектов

"В понедельник рассмотрим внесение поправок в конституционные законы, а также ратификацию международных договоров", — заявил он в интервью в программе "Москва. Кремль. Путин".

Ранее Конституционный суд РФ признал соответствующими Конституции РФ договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, следует из постановлений на сайте суда.

Володин добавил, что парламентариям предстоит большая законодательная работа. Он напомнил, что когда в состав России входили Крым и Севастополь потребовалось принять "порядка 70 законов". Председатель ГД также призвал учитывать, что в некоторых частях регионов продолжаются бои.

Профильные комитеты по делам СНГ и по госстроительству и законодательству также рассмотрят документы перед пленарным заседанием Госдумы в понедельник, сообщил ранее РИА Новости первый замглавы комитета палаты по госстроительству Даниил Бессарабов.

Согласно процедуре принятия новых территорий в состав России, международные договоры рассматривает Конституционный суд РФ, затем документы одновременно с проектами конституционных законов вносятся и рассматриваются сначала Госдумой, а потом Советом Федерации, заявил ранее РИА Новости глава комитета Думы по контролю Олег Морозов.

Президент России Владимир Путин выступил в Кремле 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав РФ.