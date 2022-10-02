Договоры о вхождении новых территорий в состав России поступили в Госдуму
В Госдуме заявили, что договоры о вхождении новых территорий в Россию внесены на ратификацию
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МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России поступили в Госдуму для их ратификации, завтра они появятся в думской базе и их рассмотрит комитет, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Думы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
"Да, поступили, наш комитет их будет рассматривать (завтра). В (думской электронной) базе будут утром", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
https://1prime.ru/society/20221002/838328860.html
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