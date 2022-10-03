В Херсонской области заработала программа "Материнский капитал"
Государственная программа "Материнский капитал" начала действовать в Херсонской области
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МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Российская госпрограмма "Материнский капитал" начала действовать в Херсонской области, сообщили в телеграм-канале региональной администрации.
Как уточнила министр труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова, для оформления выплаты необходимо предоставить в пенсионный фонд СНИЛС, паспорт, свидетельство о рождении ребенка и разрешение второго родителя. В дальнейшем оформление будет возможно через МФЦ и портал госуслуг.
"В приоритете маткапитал получают мамы, могут получить отцы, опекуны и попечители или назначенный усыновитель", — отметила она.
Маткапитал на первого ребенка составит в 2022 году 524,5 тысячи рублей, на второго — 693,1 тысячи рублей.
Владимир Путин 30 октября подписал договоры о принятии территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. В воскресенье 2 октября президент внес проекты соответствующих конституционных законов в Госдуму.
https://1prime.ru/society/20221003/838333053.html
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