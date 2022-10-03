МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Светская львица Ким Кардашьян согласилась выплатить более 1,2 миллионов долларов комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США для урегулирования обвинений, связанных с нарушениями правил рекламы и продвижения криптовалюты в своих соцсетях, сообщил регулятор. Байден ввел новую политику США в сфере криптовалют

В постановлении SEC говорится, что Кардашьян не раскрыла информацию о том, что ей заплатили 250 тысяч долларов за публикацию в Instagram* сообщения о токенах EMAX, предлагаемых компанией EthereumMax. В посте Кардашьян содержалась ссылка на сайт, где потенциальные инвесторы могли ознакомиться с инструкцией по приобретению токенов.

"Дело госпожи Кардашьян служит напоминанием знаменитостям и другим лицам о том, что закон требует от них раскрывать общественности информацию, когда и сколько им платят за продвижение инвестиций в ценные бумаги", — говорится в коммюнике.

Как отмечается, Кардашьян согласилась выплатить государству 1,26 миллиона долларов, включая 260 000 долларов в качестве компенсации за незаконную сделку и штраф в размере 1 000 000 долларов. Блогерша также обязалась не рекламировать ценные бумаги криптоактивов в течение трех лет.

*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская