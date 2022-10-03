МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Систему образования нужно изменить для адекватного реагирования на на современные вызовы и прекращение научно-технического сотрудничества с западными странами. Так считает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев оценил стремление Украины вступить в НАТО

Замруководителя российского СБ отметил, что следует определить, какие изменения необходимы существующей системе образования, "чтобы адекватно реагировать на современные вызовы".

По словам Медведева, также важно проработать общие принципы, на которых будет строиться вся система высшей школы, способная отвечать ключевым запросам экономики и развитию общества.

Он добавил, что России необходимо многое переосмыслить на фоне блокировки Западом научно-технического сотрудничества.

"Скажем прямо, ведут они себя просто глупо. Вместо того, чтобы продолжать сотрудничество, стараться взаимодействовать…, влиять на своих партнеров, они просто отворачиваются. И ладно. Мы и без них проживем, а вот они у нас все свои позиции потеряют. И потом будут об этом горько жалеть", — сказал зампред Совбеза.

При этом замглавы Совбеза России указал, что у государства много других стран-партнеров в области образования. "В России по-прежнему много иностранных студентов, продолжается сотрудничество с другими государствами в образовательной, научной сфере — на Востоке, в Азии, Латинской Америке, Африке", уточнил политик.

Помимо этого. Медведев отметил, что трехуровневая система высшего образования в России работает, сочетает в себе традиции советской, и даже дореволюционной высшей школы с требованиями современного мира, цифровой реальности и новейших управленческих решений, поэтому не стоит от нее отказываться.

"Не нужно делать какие-то ритуальные жесты в угоду политической конъюнктуре, тем более что наши "друзья" на это постоянно провоцируют", — подчеркнул замруководителя Совбеза.