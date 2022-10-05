МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Цены на мясо, молочные продукты и фрукты стали для россиян индикатором определения доступности магазинов, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". "Ромир": недельные расходы россиян и средний чек упали в начале сентября

"Большинство россиян определяют, является магазин дорогим или нет, по ценам на мясо (46%). На втором месте среди товаров-индикаторов – молочные продукты (42%) и на третьем – фрукты (32%). Каждый четвертый россиянин при выборе магазина ориентируется по ценам на крупы и макаронные изделия (26%), куриные яйца (25%), средства для стирки (24%)", — говорится в сообщении.

При этом ценами на рыбу и сахар руководствуются по 23% россиян, а каждый пятый обращает внимание на овощи и хлебобулочные изделия и растительное масло.

Эксперты также обращают внимание на то, что мясо служит основным индикатором для россиян как в столице, так и по России, в целом, а второе и третье место отличается в географическом разрезе. У жителей столицы на втором месте фрукты и только потом молочные продукты, в то время как в остальных регионах по молочной продукции ориентируется больше населения, чем по ценам на фрукты.

"Крупы и макаронные изделия, сахар, средства для стирки чаще выбирают в качестве индикаторов люди с низким доходом. Молочные продукты, яйца и масло чаще называют люди среднедоходной группы. По фруктам, овощам, мясу, рыбе и алкогольной продукции выбирают магазины чаще россияне с высоким доходом", — добавляется в исследовании.