МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Турист, при получении повестки в рамках частичной мобилизации, может аннулировать поездку или переоформить тур на другого человека, но при этом может потребоваться доплата, написала в своем канале в Telegram глава Ростуризма Зарина Догузова. Ростуризм выступил против санкционных барьеров в сфере путешествий

Она пояснила, что ведомство подготовило вместе с "Объясняем.рф" ответы на часто задаваемые вопросы туристов в рамках частичной мобилизации. На вопрос: "У меня куплен тур – по России или за рубеж. Я получил повестку. Как вернуть деньги за этот тур?" Догузова пояснила, что туристу необходимо обратиться к своему туроператору или турагенту по месту приобретения тура, предъявить копию полученной повестки и по согласованию с компанией можно либо переоформить поездку на другого человека, либо изменить состав участников тура, аннулировав поездку гражданина, призванного на военную службу в рамках частичной мобилизации, или аннулировать тур полностью на всех участников.

"В зависимости от принятого решения будут осуществлены расчеты с туристом. Согласно российскому законодательству, невозможность отправиться в туристическую поездку из-за призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации является существенным изменением обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора о покупке тура. Это значит, что в случае отмены тура возврат, в соответствии с законодательством, производится за вычетом фактически понесенных туроператором расходов – то есть туроператор мог уже оплатить контрагентам (отелям, авиакомпаниям и т.д.) часть услуг по невозвратным тарифам. В случае внесения изменений в тур при замене туриста может потребоваться доплата", — написала она.

Глава ведомства напомнила, что ранее Ростуризм рекомендовал туроператорам и отелям максимально идти навстречу туристам в текущих условиях, а именно: не взимать плату за замену туриста в туре или бронировании отеля, а также возвращать денежные средства за такие туры или оплаченные бронирования отелей в приоритетном порядке без удержания фактически понесенных расходов.

"Если туриста не устраивают условия при расторжении договора о приобретении турпродукта, он вправе обратиться в суд", — добавила Догузова. Глава Ростуризма также уточнила, что в условиях частичной мобилизации, ограничений на перемещение граждан Российской Федерации не предусматривается.

Руководитель ведомства на вопрос: "Что делать, если мне не приходила повестка, и я отправился в туристическую поездку за рубеж, но при прохождении паспортного контроля в России мне отказали в выезде за границу?", сообщила следующее: "при получении отказа в пересечении границы вам необходимо сразу на месте получить документ, в котором указаны основания, почему вас ограничили в праве выезда за рубеж. Такой документ необходим, чтобы у туркомпании были юридические основания для отмены тура. При этом необходимо как можно скорее связаться с вашим туроператором для минимизации понесенных по туру расходов".