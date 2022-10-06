Ренхап: Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
https://1prime.ru/society/20221006/838373005.html
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Регионы
Путин подписал законы о вступлении в Россию новых регионов
https://1prime.ru/society/20221006/838373005.html
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