МОСКВА,6 окт — ПРАЙМ. КНДР совершила пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, сообщает агентство Ренхап.

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"Северная Корея выпустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского — ред.) моря", — передает агентство со ссылкой на южнокорейских военных.