МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Россияне после 21 сентября стали в 6,5 раз чаще обращаться к нотариусам по сравнению с периодом с 11 по 20 сентября, особенно спрос на них вырос в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в исследовании онлайн-сервиса для поиска специалистов "Профи", результаты которого есть в распоряжении РИА Новости. СМИ: Минцифры хочет разрешить бизнесу обезличивать данные самостоятельно

"По данным сервиса, больше всего по сравнению с периодом 11-20 сентября вырос спрос на услуги нотариусов. Россияне стали обращаться к этим специалистам на 549% чаще. При этом особенно отличились две столицы — в Москве прирост составил 570%, а в Санкт-Петербурге — 861%", — сообщается в материалах исследования.

Спрос на консультации адвокатов по юридическим вопросам вырос на 48%. Кроме того, аналитики отмечают, что россияне стали на 9% чаще заказывать перевозку вещей и грузов. Исследование также показало, что в период с января по сентябрь 2022 года количество обращений к психологам на сервисе увеличилось на 11% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек — то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. По последним данным Минобороны РФ, более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска.