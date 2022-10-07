МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения (ПДД), касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, сообщается на сайте кабмина. Эксперт рассказал, когда нужно начинать готовить автомобиль к зиме

"Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения (ПДД), которые касаются в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, а также новых дорожных знаков и парковок", — сказано в сообщении.

Согласно изменениям, электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, моноколеса теперь считаются "средствами индивидуальной мобильности": максимальная скорость — до 25 километров в час, масса до 35 килограммов. Перемещаться на них можно со скоростью не более 25 километров в час. При этом масса такого электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 килограммов.

Теперь согласно ПДД, разрешается ездить на электросамокатах любой массы по правому краю проезжей части дорог, но делать это можно людям старше 14 лет и там, где максимальная скорость движения ограничена 60 километрами в час, а также разрешено движение велосипедистов. При этом самокат или другое устройство, двигающееся по дороге, должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.

"Движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности будет регулироваться специальными дорожными знаками. Речь идёт о разрешении, ограничении или запрете перемещения на таком транспорте в тех или иных зонах. Решение об установке знаков будут принимать местные власти в зависимости от места и наличия дорожной инфраструктуры", — также сказано в сообщении.