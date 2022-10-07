МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Мобилизованные граждане и их семьи освобождаются от пеней за просроченные платежи по ЖКХ. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает, что граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы по мобилизации, и члены их семей до прекращения действия указанного контракта освобождаются от начисления пеней в случае несвоевременного или неполного внесения ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.