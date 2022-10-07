МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Сокращение рабочей недели сейчас неактуально, заявил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Путин подписал закон о трудовых гарантиях мобилизованных

"Сделать это можно, но сейчас это неактуально", — сказал он в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Вместе с тем, по мнению Шмакова, закрыть тему сокращенной рабочей недели не удастся, так как это цивилизационная тема, которая будет звучать при любом числе рабочих часов.

Он также отметил, что законодательство сегодня не запрещает работать меньше пяти дней в неделю, но это повлечет за собой увеличение рабочих часов в день.

Глава ФНПР считает, что надо говорить о сокращении рабочих часов в неделю, но при сохранении заработной платы.

"Работодатели, включая крупнейшего работодателя — государство — против этого, потому что расходы растут, надо больше людей привлекать для производства той же самой работы, если кардинально не увеличивать производительность труда", — добавил он.

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели летом 2019 года высказался Дмитрий Медведев (тогда премьер-министр РФ) в выступлении на Международной конференции труда в Женеве. Эта тема получила широкий общественный резонанс. В феврале этого года Медведев (уже как зампредседателя Совета Безопасности РФ) заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. В Минтруде в мае при этом заявили, что ведомство пока не видит четко выраженных предпосылок к переходу на четырехдневку.