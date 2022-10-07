МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об особенностях подготовки и проведения электронных аукционов по предоставлению в собственность или в аренду государственных или муниципальных земельных участков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Закон предусматривает проведение таких аукционов на электронных площадках операторов, функционирующих в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере госзакупок. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать три рабочих дня с даты окончания приема документов. Оператор должен в электронной форме уведомить заявителей о принятых в отношении них решениях не позднее следующего дня после подписания протокола заявок.

Документ допускает взимание оператором электронной площадки платы за участие в таком аукционе с его победителя или иных лиц, с которыми заключается договор купли-продажи или аренды земельного участка. Эта плата взимается в порядке, размере и на условиях, установленных правительством РФ в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере госзакупок.

Информация о размере платы должна содержаться в извещении о проведении электронного аукциона. Это извещение подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать от имени организатора аукциона, и размещается организатором аукциона на официальном сайте, после чего в автоматическом режиме отправляется на сайт, на котором проводится электронный аукцион.

Договор купли-продажи или аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается по результатам электронного аукциона в электронной форме и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью сторон. При этом договор не должен заключаться раньше, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах электронного аукциона, либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, если он признан несостоявшимся.

Закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. Аукционы по продаже или аренде госземель, решения о проведении которых приняты до этого дня, будут проводиться в том порядке, что действует сейчас. При этом региональные органы власти могут определить муниципальные образования, где электронные аукционы по госземлям не будут проводиться до 1 января 2026 года в связи с ограничением либо отсутствием доступа к интернету на этих территориях.