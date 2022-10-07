МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление контроля за распоряжением автономными некоммерческими организациями (АНО) денежными средствами и имуществом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Речь идет о тех АНО, в деятельности которых используются бюджетные средства.

Теперь такие организации должны предварительно согласовывать крупные сделки, если на их расчетных счетах есть неиспользованные бюджетные средства к моменту одобрения крупной сделки.

Закрепляется определение крупной сделки применительно к деятельности АНО, а также устанавливаются последствия нарушения порядка получения предварительного согласия на одобрение таких сделок.