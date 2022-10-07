Путин подписал закон об усилении контроля за имуществом автономных некоммерческих организаций
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на усиление контроля за распоряжением автономными некоммерческими организациями (АНО) денежными средствами и имуществом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о тех АНО, в деятельности которых используются бюджетные средства.
Теперь такие организации должны предварительно согласовывать крупные сделки, если на их расчетных счетах есть неиспользованные бюджетные средства к моменту одобрения крупной сделки.
Закрепляется определение крупной сделки применительно к деятельности АНО, а также устанавливаются последствия нарушения порядка получения предварительного согласия на одобрение таких сделок.
https://1prime.ru/society/20221007/838389422.html
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