МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает ограничивать движение судов во время массовых культурных мероприятий и спортивных соревнований. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин уточнил порядок определения ориентировочной стоимости постройки судна

Закон вносит изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта (КВВТ).

Ранее в кодексе были регламентированы вопросы обеспечения безопасности судоходства при чрезвычайных обстоятельствах. Закон дополняет КВВТ новой статьей, которая предусматривает основания для ограничения или запрета движения судов во время массовых мероприятий.

Ввести такие ограничения может администрация бассейна внутренних водных путей.