МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в интервью газете Financial Times выразил желание присоединиться в будущем к колонии первопроходцев на Марсе. Маск призвал сделать из Тайваня особый административный район Китая

"Почему нет?", — сказал он.

Маск также добавил, что предпочел бы воспользоваться этой возможностью, когда немного постареет, поскольку сейчас хочет видеть, как растут его дети.

Предприниматель неоднократно заявлял, что его целью является популяризация космических путешествий, а также колонизация Марса. Для этого SpaceX создаёт космический корабль Starship.