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Маск пожелал присоединиться к колонии первопроходцев на Марсе
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https://россиясегодня.рф
. Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в интервью газете Financial Times выразил желание присоединиться в будущем к колонии первопроходцев на Марсе... ПРАЙМ, 07.10.2022
общество , новости, илон маск, освоение космоса, марс
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в интервью газете Financial Times выразил желание присоединиться в будущем к колонии первопроходцев на Марсе.
"Почему нет?", — сказал он.
Маск также добавил, что предпочел бы воспользоваться этой возможностью, когда немного постареет, поскольку сейчас хочет видеть, как растут его дети.
Предприниматель неоднократно заявлял, что его целью является популяризация космических путешествий, а также колонизация Марса. Для этого SpaceX создаёт космический корабль Starship.