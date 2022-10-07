Изменения в ПДД об электросамокатах вступят в силу с 1 марта 2023 года
В России изменят правила езды на электросамокатах и гироскутерах с 1 марта 2023 года
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Изменения в ПДД, касающиеся в том числе езды на электросамокатах и гироскутерах, вступят в силу с 1 марта 2023 года, следует из постановления правительства РФ, опубликованного на сайте кабмина.
"Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года", — говорится в соответствующем документе.
https://1prime.ru/society/20221007/838393026.html
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