МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Смертность в России в августе снизилась на 29,6% в годовом выражении, рождаемость — на 1,7%, свидетельствуют данные Росстата. Инфляция в России в сентябре составила 0,05 процента

По данным ведомства, в августе умерли более 146,5 тысячи человек против 208,2 тысячи в августе 2021 года. Родились в августе почти 123,2 тысячи младенцев против 125,4 тысячи в августе прошлого года.

Число умерших за январь-август также снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 14,8% (более 1,297 миллиона человек против 1,523 миллиона человек). Рождаемость за восемь месяцев текущего года снизилась в годовом выражении на 6% (872,3 тысячи новорожденных против 928,2 тысячи за аналогичный период 2021 года).

Таким образом, естественная убыль населения России за январь-август текущего года составила 424,9 тысячи человек против 595,3 тысячи человек за январь-август 2021 года (снижение более чем на 28% в годовом выражении).