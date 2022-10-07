МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, писателя Дмитрия Глуховского* и еще двух человек.

"Дмитрий Алексеевич Глуховский*, Балтатарова Евгения Семеновна*, Ясавеев Искэндэр Габдрахманович*", — значится в обновленном реестре.

Также ведомство расширило список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, в него вошем в том числе рэпер Oxxxymiron** (Мирон Федоров**).

"Федоров Мирон Янович**, Сторожева Ирина Владимировна**, Попова Алена Владимировна**", — следует из перечня ведомства.

Согласно данным реестра, Ирина Сторожева** и Алена Попова** являются украинскими журналистками, работающими на "Радио Свобода"*.

* признан СМИ-иноагентом

** признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента