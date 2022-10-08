СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в северных районах Крыма и на объектах инфраструктуры продлен до 23 октября, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Путин подписал указ об усилении защиты Керченского пролива

Действие данного уровня истекало 8 октября.

"Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищённости Республики Крым и её граждан с 20:00 8 октября 2022 года до 20:00 23 октября 2022 года высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать: на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов", — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, решение затрагивает также объекты республиканских министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, комитета по водному хозяйству и мелиорации.

"Все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей Республики Крым принимаются силовыми структурами и правоохранительными органами в полной мере. Республиканские и муниципальные органы власти полностью контролируют ситуацию в регионе", — подчеркнул Аксенов.