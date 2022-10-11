МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Минцифры опровергло сообщения об утечке персональных данных пользователей портала "Госуслуги" и заявило, что вся информация находится под надежной защитой. Россияне будут получать напоминания о ремонте авто на "Госуслугах"

"Опровергаем информацию об утечке данных с "Госуслуг"… Учетные данные пользователей портала (логины и пароли) не были скомпрометированы, информация надежно защищена",- говорится в официальном телеграм-канале ведомства.

Ранее СМИ сообщили о появившихся в сети пяти тысячах строк с данными, которые якобы были взяты из базы "Госуслуг". Отмечалось, что данные могли быть скомпрометированы благодаря утекшим ключам к сертификатам, используемым для доступа к ЕСИА.

"Мы проверили этот файл и выяснили, что в нем нет того набора параметров, которые обязательно присутствуют в стандартных учетных записях "Госуслуг", — добавляется в сообщении Минцифры.

По заявлениям службы безопасности, эта база относится к одной из внешних систем, использующих упрощенную идентификацию пользователей через "Госуслуги", и не имеет прямого доступа ко всем данным пользователей.

В министерстве также отметили возможный всплеск мошенничества на фоне сообщений об утечках. Россиян призвали не сообщать личную информацию незнакомцам и внимательно проверять адреса, с которых приходят письма.