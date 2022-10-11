МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Россияне теперь могут подать на развод на портале "Госуслуги", подписав заявление с помощью приложения "Госключ", кроме того, у супругов будет месяц на то, чтобы обдумать свое решение, затем мужу или жене необходимо посетить ЗАГС лично, сообщили в Минцифры России. Россияне будут получать напоминания о ремонте авто на "Госуслугах"

"На "Госуслугах" теперь можно подать заявление на развод с помощью "Госключа". Главное условие – обоюдное согласие. У семьи будет месяц, чтобы обдумать свое решение, затем хотя бы один из супругов должен прийти в ЗАГС и лично подтвердить свое намерение", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что среди обязательных условий при расторжении брака должно быть: взаимное желание обоих супругов, отсутствие несовершеннолетних детей, подтвержденная учетная запись на портале "Госуслуги", а также СНИЛС и электронная почта супруга. Кроме того, как подчеркнули в министерстве, для подписания "Госключом" необходимы загранпаспорт, выданный на 10 лет, а также смартфон или планшет с функцией NFC, технологией беспроводной передачи данных.

"Если инициатор развода пойдет в ЗАГС один, второй супруг может получить свое свидетельство, выбрав услугу по получению первичного свидетельства. Забрать бумажный документ можно будет в любом удобном ЗАГСе или МФЦ", — подчеркнули в Минцифры.

Как сообщили в ведомстве, брак будет расторгнут в дату, выбранную заявителем, "но не раньше чем через месяц с даты подачи заявления". За это время ситуация может измениться, и новый сервис не потребуется, пояснили в ведомстве.

Приложение "Госключ" разработано в 2021 году для масштабирования технологии мобильной электронной подписи при получении государственных и коммерческих услуг. В приложении можно бесплатно получить усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП) или усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). С их помощью можно подписывать документы в электронном виде.