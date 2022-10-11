МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Недельные расходы россиян за период с 3 по 9 октября сократились по сравнению с предшествующей неделей на 0,2%, средний чек — на 2,4%, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир". Траты россиян на такси в июне-сентябре выросли на пять процентов

Уточняется, что до этого, на неделе с 26 сентября по 2 октября, расходы выросли на 0,8%, а средний чек — на 3,8%.

"В период с 3 по 9 октября средние недельные расходы россиян сократились по сравнению с предшествующей неделей на 0,2%. Индекс недельных расходов составил 5448 рублей", — говорится в сообщении. При этом в годовой динамике расходы выросли на 7,4%.

"Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 2,4%. Средняя стоимость одной покупки составила 664 рубля", — говорится в материалах исследования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 4,2%.

Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тысяч жителей и более. Средний чек на товары повседневного спроса (FMCG) рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.