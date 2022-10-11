МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Отечественного алкоголя в России хватит для удовлетворения повышенного спроса в период новогодних праздников, ни о каком дефиците в этой сфере речи идти не может, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росалкогольрегулирования. Минпромторг предложил внести алкоголь в списки параллельного импорта

"Отечественного алкоголя хватит однозначно… Разумеется, ни о каком дефиците алкоголя речи идти не может. Для этого достаточно зайти в любой магазин и взглянуть на полки", — сообщили в ведомстве в ответ на вопрос о возможности ритейлеров удовлетворить повышенный спрос в преддверии Нового года.

Отмечается, что также наблюдается рост производства отечественного алкоголя на фоне стабильного спроса. Так, например, производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) за период с января по сентябрь 2022 года выросло в стране на 12,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Однако некоторые представители отрасли полагают, что из-за ухода ряда иностранных брендов с российского рынка в стране может сложиться дефицит крепкого алкоголя. Так, ранее во вторник газета "Известия" со ссылкой на слова председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваев писала, что в крупных федеральных сетях заканчиваются такие бренды виски, как Aberfeldy, Dewars, Jack Daniels и Grants. А также практически исчерпаны запасы рома Bacardi, ликеров Baileys, Sheridan, европейских брендов коньяка и текилы.

Ассоциация об этом заявляла и ранее, выступа за включение алкоголя в перечень продукции, разрешенной для ввоза в рамках параллельного импорта. В августе АКОРТ направила письмо на имя вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко с просьбой разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов.

Позже Минпромторг РФ предложил внести алкогольные напитки в перечень параллельного импорта. Согласно опубликованному проекту, в перечень будет включено шампанское (Moet), вермут (Chinsano, Martini) и крепкий алкоголь: водка (Absolut), виски (Henessy, Jameson), а также другие алкогольные напитки зарубежных брендов.