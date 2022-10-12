2022-10-12T10:27:19+03:00
2022-10-12T10:27:19+03:00
2022-10-12T10:27:19+03:00
2022
https://1prime.ru/society/20221012/838435464.html
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ФСБ России пресекла в среду теракты в Московской регионе, которые готовились украинскими спецслужбами, сообщили в ведомстве. Как уточняется, диверсионно-террористические акты... ПРАЙМ, 12.10.2022
общество , новости, фсб, теракт
https://1prime.ru/images/83413/35/834133567.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83413/35/834133567.jpg
https://1prime.ru/images/83413/35/834133566.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83413/35/834133566.jpg
https://1prime.ru/images/83413/35/834133560.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83413/35/834133560.jpg
https://1prime.ru/transport/20221012/838434439.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. ФСБ России пресекла в среду теракты в Московской регионе, которые готовились украинскими спецслужбами, сообщили в ведомстве.
Как уточняется, диверсионно-террористические акты планировалось совершить с применением переносных зенитных ракетных комплексов "Игла".
Служба задержала гражданина Украины 1972 года рождения. Согласно данным, он перевез ПЗРК из Киева в Россию в тайнике, оборудованном в его автомобиле, и выбрал место для их хранения.
Как уточнили в ФСБ, фигурант уже признался в содеянном и сотрудничает со следствием.