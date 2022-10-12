МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. ФСБ России пресекла в среду теракты в Московской регионе, которые готовились украинскими спецслужбами, сообщили в ведомстве. ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту

Как уточняется, диверсионно-террористические акты планировалось совершить с применением переносных зенитных ракетных комплексов "Игла".

Служба задержала гражданина Украины 1972 года рождения. Согласно данным, он перевез ПЗРК из Киева в Россию в тайнике, оборудованном в его автомобиле, и выбрал место для их хранения.

Как уточнили в ФСБ, фигурант уже признался в содеянном и сотрудничает со следствием.