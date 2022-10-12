Силовики предотвратили теракт на транспортном терминале в Брянске
ФСБ сообщила о предотвращении терактов на транспортно-логистическом терминале в Брянске
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МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. На транспортно-логистическом терминале в Брянске предотвратили теракт, готовившийся СБУ, сообщили в Федеральной службе безопасности России.
Как уточняется, теракты готовили украинские спецслужбы. Силовики уже задержали гражданина Украины 1967 года рождения, который прибыл в Россию через Эстонию.
Согласно данным, задержанный изъял взрывные устройства из схрона, подготовленного в одном из приграничных российских регионов. Он планировал заложить их в одном из складов транспортно-логистической компании и осуществить мощный взрыв.
Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием, сообщили в ЦОС в ФСБ.