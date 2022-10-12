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Статьи

Страдания одних другим во благо: кто зарабатывает на кризисе в Европе

Торговые полки в продуктовом магазине в Варшаве

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Борьба за выживание: продуктовая корзина европейцев станет им не по карману

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Разложить по баллам: как рассчитать будущую пенсию самостоятельно

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Юрист объяснил, за что могут оштрафовать на заправке

Денежные купюры.

Эксклюзив

Эксперт спрогнозировал девальвацию всех валют мира

2022-10-12T19:38:03+03:00
2022-10-12T19:38:03+03:00
2022
https://1prime.ru/society/20221012/838444876.html
Девять поездов будут курсировать в Крым по восьми маршрутам в межсезонье
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Оператор железнодорожных перевозок в Крым компания "ГрандСервисЭкспресс" сообщила, что с поздней осени до ранней весны в Крым будут ходить девять поездов из Москвы,... ПРАЙМ, 12.10.2022
общество , новости, россия, крым, поезда
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
294
60
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
294
60
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5