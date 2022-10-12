2022-10-12T19:38:03+03:00

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2022-10-12T19:38:03+03:00

2022

https://1prime.ru/society/20221012/838444876.html

Девять поездов будут курсировать в Крым по восьми маршрутам в межсезонье

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Оператор железнодорожных перевозок в Крым компания "ГрандСервисЭкспресс" сообщила, что с поздней осени до ранней весны в Крым будут ходить девять поездов из Москвы,... ПРАЙМ, 12.10.2022

общество , новости, россия, крым, поезда

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60