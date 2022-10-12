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2022
https://1prime.ru/society/20221012/838444876.html
Девять поездов будут курсировать в Крым по восьми маршрутам в межсезонье
Общество
Новости
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Оператор железнодорожных перевозок в Крым компания "ГрандСервисЭкспресс" сообщила, что с поздней осени до ранней весны в Крым будут ходить девять поездов из Москвы,... ПРАЙМ, 12.10.2022
общество , новости, россия, крым, поезда
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/