БЕРЛИН, 13 окт — ПРАЙМ. На смену льготному проездному за 9 евро, по которому граждане ФРГ могли весь месяц ездить на общественном траспорте по всей стране, могут ввести общенациональный абонемент за 49 евро, как сообщается в резолюции федеральных министров транспорта. Правительство ФРГ спрогнозировало рецессию и инфляцию в 2023 году

"В качестве возможного предложения, конференция министров транспорта по согласованию с федеральным правительством установила начальную цену в размере 49 евро (ококло 3000 рублей) в месяц в рамках ежемесячного абонемента", — сообщается в документе, который в четверг был представлен на пресс-конференции по результатам заседания министров в Бремерхафене.

Чтобы профинансировать данное льготное предложение, которое должно начать действовать с 1 января 2023 года по всей стране, правительство предоставит 1,5 миллиарда евро, ожидая того же и от федеральных земель.

Ранее в Германии на три летних месяца с июня по август вводился льготный проездной за 9 евро (около 540 рублей) — такое решение было принято коалиционным правительством Германии в ответ на резкий рост цен на бензин с целью предоставить автовладельцам больше возможностей для использования общественного транспорта. Однако с сентября их действие продлено не было.