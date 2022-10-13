МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Стриминговый сервис Netflix в ноябре представит новый, более дешевый план подписки, включающий в себя рекламу, сообщается на сайте сервиса. Netflix с апреля потерял почти миллион платных подписчиков

"Мы рады запустить в ноябре "Базовый с рекламой" — план Netflix с более низкой стоимостью и рекламой", — говорится в сообщении. Стоимость такого плана составит 6,99 доллара, доступен он станет 3 ноября.

Пакет себя включает все функции, доступные в базовой подписке (ее стоимость составляет 9,99 доллара), при этом на каждый час просмотра будет приходиться 4-5 минут рекламы. После запуска рекламные ролики будут длиной 15-30 секунд и будут проигрываться до и во время просмотра сериала или фильма.

Новый пакет будет доступен в 12 странах — США, Великобритании, Канаде, Мексике, Австралии, Франции, Германии, Италии, Испании, Японии и Южной Корее.

Компания Netflix была основана в 1997 году, штаб-квартира находится в Лос-Гатос, Калифорния. С 2013 года занимается производством собственных фильмов, сериалов и телепрограмм.