МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Суд в Крыму на два месяца арестовал пятерых фигурантов по делу о теракте на Крымском мосту, сообщили РИА Новости. ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту

Как уточняется, мера пресечения будет действовать до 8 декабря.

Утром в субботу 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. Движение по мосту временно ограничили, однако к вечеру оно было восстановлено.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста займет до полутора месяцев.

В среду 12 октября ФСБ сообщила, что взрыв на Крымском мосту был организован Главным управлением разведки министерства обороны Украины, его руководителем Кириллом Будановым, сотрудниками и агентурой. В рамках дела были задержаны восемь человек: пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.