ЖЕНЕВА, 14 окт — ПРАЙМ. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис считает абсурдным введение санкций по отношению к России в научной сфере, заверяет, что этот вопрос даже не возникает. Премьер Венгрии рассказал, сколько европейцы платят за санкции

"Не может быть остановки науке, было бы абсурдно предполагать, что человек способен на это. Ни одна война в прошлом не смогла остановить человеческий интеллект и исследования будущего. Я считаю, что этот вопрос даже не возникает", — сказал он, общаясь с прессой во время саммита GESDA в Женеве, на вопрос РИА Новости, будет ли Швейцария выступать против санкций в научной сфере против РФ.

"У ученых со всей планеты есть общий язык. Это язык, основанный на научном методе. История учит нас, что контакт между этими учеными имеет фундаментальное значение как связующая черта между странами, которые даже находятся в состоянии войны друг с другом. Мы должны сохранить это в будущем", — ответил он на вопрос, будет ли Швейцария продолжать сотрудничать с российскими учеными.

В ответ на российскую спецоперацию на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.