Прокуратура Москвы: мошенники сообщают от имени Центробанка о якобы махинациях с активами
МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Мошенники активизировались в мессенджерах — от имени сотрудников Центрального банка России они сообщают о якобы махинациях с активами, а затем пытаются похитить деньги жертв, прикрываются аферисты целым набором поддельных документов, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.
"Аферисты связываются с потенциальной жертвой через мессенджеры. Они заявляют, что с финансовыми активами происходят мошеннические действия, и чтобы их прекратить, деньги нужно срочно вывести со счета", — рассказала она.
По ее словам, в качестве подтверждения серьезных намерений "сотрудники ЦБ" присылают документы, схожие с оригинальными. Обманутые граждане получают от злоумышленников целый набор бумаг — бланки с печатями и подписями, а также заверенные удостоверения.
Воспользовавшись невнимательностью жертвы, аферисты похищают деньги, отметила руководитель пресс-службы.
Нефедова напомнила, что в переписку с мошенниками вступать ни в коем случае нельзя. Несмотря на то, что они могут угрожать или уговаривать, верить аферистам нельзя — проще позвонить в банк и во всем убедиться самостоятельно.
"Документы, якобы составленные от имени Банка России, — подделка", — добавила она.
В то же время в официальном Telegram-канале столичного надзорного ведомства опубликованы те самые письма из "Центрального банка". Некоторые из них датированы 14 октября этого года.
https://1prime.ru/society/20221015/838475220.html