МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Мошенники активизировались в мессенджерах — от имени сотрудников Центрального банка России они сообщают о якобы махинациях с активами, а затем пытаются похитить деньги жертв, прикрываются аферисты целым набором поддельных документов, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова. Эксперт раскрыл способы, при помощи которых мошенники прослушивают телефон

"Аферисты связываются с потенциальной жертвой через мессенджеры. Они заявляют, что с финансовыми активами происходят мошеннические действия, и чтобы их прекратить, деньги нужно срочно вывести со счета", — рассказала она.

По ее словам, в качестве подтверждения серьезных намерений "сотрудники ЦБ" присылают документы, схожие с оригинальными. Обманутые граждане получают от злоумышленников целый набор бумаг — бланки с печатями и подписями, а также заверенные удостоверения.

Воспользовавшись невнимательностью жертвы, аферисты похищают деньги, отметила руководитель пресс-службы. Эксперт объяснил, как не попасть в лапы мошенников через ботов в соцсетях

Нефедова напомнила, что в переписку с мошенниками вступать ни в коем случае нельзя. Несмотря на то, что они могут угрожать или уговаривать, верить аферистам нельзя — проще позвонить в банк и во всем убедиться самостоятельно.

"Документы, якобы составленные от имени Банка России, — подделка", — добавила она.

В то же время в официальном Telegram-канале столичного надзорного ведомства опубликованы те самые письма из "Центрального банка". Некоторые из них датированы 14 октября этого года.