На полигоне в Белгородской области совершен теракт, сообщило Минобороны
На военном полигоне в Белгородской области совершен теракт, сообщило Минобороны
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МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. На полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ был совершен теракт, в результате которого 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медицинскую помощь, террористы уничтожены, заявили в Минобороны России.
"Пятнадцатого октября с.г. на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт", — говорится в сообщении.
Отмечается, что теракт произошел в ходе проведения занятия по огневой подготовке с лицами, добровольно изъявившими желание участвовать в специальной военной операции. Террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения. В результате 11 человек получили смертельные ранения, 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, также сообщили в военном ведомстве.
Ответным огнем двое террористов были уничтожены. На месте теракта работают правоохранительные органы.
https://1prime.ru/society/20221015/838475938.html
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