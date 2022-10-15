МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. На полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ был совершен теракт, в результате которого 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медицинскую помощь, террористы уничтожены, заявили в Минобороны России.

"Пятнадцатого октября с.г. на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт", — говорится в сообщении.

Отмечается, что теракт произошел в ходе проведения занятия по огневой подготовке с лицами, добровольно изъявившими желание участвовать в специальной военной операции. Террористы открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения. В результате 11 человек получили смертельные ранения, 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, также сообщили в военном ведомстве.

Ответным огнем двое террористов были уничтожены. На месте теракта работают правоохранительные органы.