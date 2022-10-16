МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Российский отцы вправе рассчитывать на пособие при рождении ребенка, материнский (семейный) капитал, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и ряд других, напомнили в Пенсионном фонде России. Пособие при рождении ребенка в России вырастет в 2023 году

"Поздравляем с Днем отца! С прошлого года этот день официально отмечается в России и призван популяризировать отцовство в воспитании детей. Пенсионный фонд заботится о семьях и предоставляет социальные гарантии и пенсионные права не только мамам, но и папам", — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Специалисты фонда пояснили, что единовременное пособие при рождении ребенка вправе получить один из родителей или опекун. Мужчина может рассчитывать на выплату в случае смерти матери либо лишения ее родительских прав. Также есть возможность получить сертификат на материнский (семейный) капитал, если мужчина является единственным усыновителем первого (если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 года) или второго ребенка (если решение суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2007 года). Отец получает право распоряжаться маткапиталом в случае смерти матери либо лишения ее родительских прав.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет положено мужчине, если он является не работающим, а также при условии, что мать лишена родительских прав или ограничена в них; умерла, объявлена умершей, признана безвестно отсутствующей; признана недееспособной или ограниченно дееспособной либо по состоянию здоровья не может воспитывать и содержать ребенка, отбывает наказание в местах лишения свободы, находится в местах содержания под стражей, а также уклоняется или отказывается от воспитания детей. Правительство выделит 29 миллиардов рублей на детские выплаты

Отец вправе получать пособие на ребенка в возрасте с восьми до 17 лет. Условия его оформления одинаковы как для мужчин, так и для женщин. Кроме того, мужчине положена выплата в размере 10 тысяч рублей при уходе за ребенком-инвалидом. Кроме того, он может получить за воспитание такого ребенка досрочную пенсию при наличии не менее 20 лет стажа.

Если на иждивении родителей-пенсионеров есть нетрудоспособные, несовершеннолетний ребенок или студент-очник до 23 лет, то одному из них положено увеличение фиксированной выплаты к пенсии. Оформить доплату за иждивенца имеют право как мать, так и отец.