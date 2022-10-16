МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту стрельбы на полигоне в Белгородской области, которая привела к гибели 11 человек, сообщается в Telegram-канале СК РФ. На полигоне в Белгородской области совершен теракт, сообщило Минобороны

"Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по факту преступных действий в Белгородской области возбуждено уголовное дело. В результате происшествия на полигоне в Белгородской области от огнестрельных ранений погибли 11 человек, еще 15 получили ранения", — сказано в сообщении.

В СК РФ также отметили, что военные следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В субботу Минобороны России сообщило, что два гражданина одной из стран СНГ совершили теракт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области в ходе проведения занятия по огневой подготовке с лицами, добровольно изъявившими желание участвовать в специальной военной операции. В результате произошедшего 11 человек погибли, 15 пострадали и получают медпомощь, террористы, открывшие огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения, были уничтожены, отметили в оборонном ведомстве.