МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Экс-председатель ВГТРК Олег Попцов скончался в возрасте 88 лет, сообщил журналист и депутат Госдумы Евгений Попов.

"Умер Олег Максимович Попцов. Один из родоначальников российского телевидения. Ему было 88 лет. Царствие небесное", — написал Попов в своем Telegram-канале.

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил РИА новости, что Попцов был особой личностью, сочетал в себе журналистский азарт, глубину знаний и способность вдохновлять.

"Олег Максимович всегда был особой личностью. Он сочетал в себе журналистский азарт, глубину знаний и способность вдохновлять. Основатель телеканала "ТВ Центр" расшифровывал аббревиатуру ТВЦ как "телевидение вечных ценностей". Такой был замах у Попцова, которого во многом считаю своим учителем. Светлая память", — сказал он.