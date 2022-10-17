МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. По ряду социально-значимых заболеваний решен вопрос увеличения производства отечественных лекарств, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Росстат зафиксировал недельный рост цен на лекарства

"По ряду социально-значимых заболеваний решен вопрос увеличения производства отечественных лекарственных препаратов", — сказал Мурашко на Всероссийской конференции "Фарммедобращение" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Он уточнил, что вызовы последних лет продемонстрировали необходимость совершенствования механизмов регистрации лекарственных средств и медицинских изделий, при этом не снижаются требования к контролю качества.