Россия нарастит производство лекарств для социально-значимых болезней
Мурашко: вырастет объем производства лекарств по некоторым социально-значимым болезням
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МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. По ряду социально-значимых заболеваний решен вопрос увеличения производства отечественных лекарств, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"По ряду социально-значимых заболеваний решен вопрос увеличения производства отечественных лекарственных препаратов", — сказал Мурашко на Всероссийской конференции "Фарммедобращение" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Он уточнил, что вызовы последних лет продемонстрировали необходимость совершенствования механизмов регистрации лекарственных средств и медицинских изделий, при этом не снижаются требования к контролю качества.
https://1prime.ru/society/20221017/838481499.html
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