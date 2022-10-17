МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных препаратов начнётся в ближайшее время, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Россия нарастит производство лекарств для социально-значимых болезней

"В ближайшее время стартует эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств", — сказал Мурашко на всероссийской конференции "ФАРММЕДОБРАЩЕНИЕ" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Ранее Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об эксперименте по онлайн-продаже лекарств, отпускаемых по рецепту. Согласно документу, эксперимент пройдет в Москве, Белгородской и Московской областях.