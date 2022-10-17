МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить регулярное производство цифрового контента и мультимедийных продуктов для патриотического воспитания детей и молодежи, а также с 2023 года ежегодно выделять по 3,9 миллиарда рублей на эти цели, следует из перечня поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Путин не будет проводить встречу с заместителем генсека ООН

"Правительству Российской Федерации при участии автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета" обеспечить на регулярной основе организацию производства в новых форматах востребованного цифрового контента и мультимедийных продуктов, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, предусмотрев выделение на указанные цели из федерального бюджета бюджетных ассигнований в размере 3900 миллионов рублей ежегодно, начиная с 2023 года", — сказано в перечне.

Соответствующий доклад по данному поручению должен быть подготовлен к 1 ноября 2022 года.

Путин также поручил правительству до 30 декабря предусмотреть полное государственное финансирование национальных художественных фильмов для детей и юношества, следует из перечня.

"Правительству Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих полное государственное финансирование производства и проката национальных художественных (игровых) фильмов для детей и юношества. Срок — 30 декабря 2022 г", — сказано в документе. Путин поручил ввести должность советника директора по воспитанию

Кроме того, президент поручил правительству представить предложения по поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи, следует из перечня поручений.

"Правительству Российской Федерации представить предложения по оказанию поддержки Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодёжи, в том числе по формированию его материально-технической базы, определив организации отдыха детей и их оздоровления, организации дополнительного образования, культуры и спорта, осуществляющие взаимодействие с указанным движением", — сказано в документе.

Доклад поручено представить до 1 декабря 2022 года, далее — один раз в полгода.