Путин поручил ввести должность советника директора по воспитанию с 2023-2024 учебного года
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить начиная с 2023-24 учебного года ввод во всех профессиональных образовательных организациях должности советника директора по воспитанию, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации обеспечить начиная с 2023-24 учебного года введение во всех профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в целях формирования единой воспитательной среды и вовлечения молодёжи в общественно-полезную деятельность", — сказано в документе.
Доклад поручено представить до 1 сентября 2023 г., далее — один раз в полгода.
Кроме того, Путин поручил кабмину совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ провести анализ документов стратегического планирования и нормативных правовых актов федерального и регионального уровней, регулирующих вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания.
"Внести в них изменения, направленные на гармонизацию и унификацию содержащихся в них определений понятий "духовно-нравственные ценности" и "духовно-нравственное воспитание". Доклад — до 1 декабря 2022 г., далее — ежегодно", — сказано в документе.
https://1prime.ru/society/20221017/838482052.html