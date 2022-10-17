МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить начиная с 2023-24 учебного года ввод во всех профессиональных образовательных организациях должности советника директора по воспитанию, следует из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля. Путин поручил выделять средства на патриотический контент для детей

"Правительству Российской Федерации обеспечить начиная с 2023-24 учебного года введение во всех профессиональных образовательных организациях субъектов Российской Федерации должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в целях формирования единой воспитательной среды и вовлечения молодёжи в общественно-полезную деятельность", — сказано в документе.

Доклад поручено представить до 1 сентября 2023 г., далее — один раз в полгода.

Кроме того, Путин поручил кабмину совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ провести анализ документов стратегического планирования и нормативных правовых актов федерального и регионального уровней, регулирующих вопросы патриотического и духовно-нравственного воспитания.

"Внести в них изменения, направленные на гармонизацию и унификацию содержащихся в них определений понятий "духовно-нравственные ценности" и "духовно-нравственное воспитание". Доклад — до 1 декабря 2022 г., далее — ежегодно", — сказано в документе.