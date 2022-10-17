МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. В Москве завершилась частичная мобилизация, повестки, направленные в ходе мероприятия по месту жительства призываемых и предприятиям, прекращают свое действие, заявил в личном блоге в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин. Минфин направил в правительство проект о мерах поддержки мобилизованных

"По информации военного комиссара города Москвы, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании указа президента и задания министерства обороны, выполнены в полном объеме. Пункты сбора мобилизованных закрываются 17 октября 2022 года, в 14.00. Повестки, разосланные в процессе мобилизации по месту жительства и предприятиям, прекращают свое действие", — сказал он.

Собянин отметил, что мобилизация стала "огромным испытанием для тысяч московских семей", при этом выполнение задачи по частичной мобилизации стало возможным в первую очередь благодаря их ответственности, чувству долга и патриотизму.

"Дорогие мои, говорю вам слова благодарности и признательности. Мы все волнуемся и переживаем за вашу судьбу, за трудности и опасности, которые вам предстоят и с которыми вы уже сталкиваетесь. Будем надеяться и молиться, чтобы вы вернулись живыми и здоровыми. Вернулись с победой. Отстояли безопасность и независимость нашей страны. Москва будет заботиться о ваших семьях и близких", — отметил градоначальник.

В России указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.